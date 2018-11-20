طعن رجل شرطة وسط بروكسل والدافع مجهول

أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة جراء تعرضه للطعن بسكين على يد رجل وفق الشرطة. ووقع الهجوم أمام مركز للشرطة وسط العاصمة بروكسل، حيث نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان زملاء الشرطي ردوا بإطلاق النار على المهاجم دون أن يردوه قتيلا، بغرض السيطرة عليه.

ووقع هذا الهجوم تزامنا مع زيارة رسمية تستغرق يومين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلجيكا، في إطار ما زالت تخيم عليه ذكريات اعتداءات باريس وبروكسل.

ويزور الرئيس الفرنسي مع الملك فليب منطقة مولنبيك، التي أضحت بنظر العالم معقلا للمتشددين الإسلاميين، بعد هجمات باريس سنة 2015. وكان العديد من منفذي تلك الهجمات يتحدرون من مولنبيك.

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