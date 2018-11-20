الجيش السوري يعلن تطهير صحراء جنوب شرق سوريا من داعش

قال الجيش السوري يوم الاثنين إنه تم تطهير منطقة وعرة في جنوب شرق سوريا من مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد أن كانوا متحصنين بها لشهور.
وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري في بيان أن الجيش بات يسيطر بشكل كامل على تلول الصفا وهي هضبة بركانية إلى الشرق من محافظة السويداء.
وأفاد البيان بأن المنطقة كانت آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا وأن القوات المسلحة صادرت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقالت مصادر محلية لرويترز يوم الأحد إن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية انسحبوا من المنطقة بعدما تحصنوا بها لأكثر من ثلاثة أشهر في وجه هجوم.
وهاجم التنظيم المتشدد، الذي فقد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا العام الماضي، مدينة السويداء في يوليو تموز من اتجاه الصحراء الواقعة شرقي المدينة وقتل أكثر من 200 شخص كما فجر انتحاريون سترات ناسفة.
وما زال التنظيم موجودا في شرق سوريا في جيب شرقي نهر الفرات بالقرب من الحدود مع العراق.