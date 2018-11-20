اتهام الرئيس التنفيذي لتويتر بإثارة مشاعر الكراهية ضد طائفة البراهمة الهندية

أثار الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي عاصفة على موقع التواصل الاجتماعي في الهند، بعد انتشار سريع لصورة له مع لافتة كتب عليها: "حطموا الأبوية البرهمية"، في إشارة إلى أعلى طبقة في الطائفة الهندوسية في الهند، إحدى أسرع أسواق تويتر نموا.

ونشرت صحفية، ضمن ناشطات وكاتبات التقى بهن دورسي في الهند الأسبوع الماضي، الصورة على تويتر يوم الأحد وظهر فيها وهو ممسك بلوحة تظهر فيها امرأة تحمل اللافتة التي أغضب المكتوب عليها العديد من الهنود.

واتهمت العديد من الشخصيات البارزة في الهند، ومنها تي.في موهندس باي وهو مسؤول مالي سابق في شركة إنفوسيس لتصدير البرمجيات، دورسي "بإثارة مشاعر الكراهية" ضد البراهمة.

وكتب باي على تويتر يقول: "غدا إذا تم إعطاء جاك لوحة تحمل رسائل مناهضة للسامية في اجتماع هل سيتركه فريقه يحملها؟... لماذا يختلف الأمر؟ التحريض على الكراهية ضد أي مجتمع خطأ؟". أما الصحافية شيترا سوبرامانيام فقد اعتبرت اللوحة عملا تحريضيا على العنف.

وقالت شركة تويتر الهند إن اللوحة سُلمت لدورسي من إحدى ناشطات الداليت - والداليت هي الطبقة الأدنى في الهندوسية - عندما استضافت اجتماعا مغلقا مع مجموعة من النساء للاطلاع على تجربتهن في استخدام تويتر.

وأضافت الشركة أن اللوحة "انعكاس ملموس لجهود الشركة لرؤية وسماع وفهم جميع أطراف الحوارات العامة التي تدور على خدمتنا في مختلف أرجاء العالم".

واعتذرت فيجايا جادي المسؤولة القانونية والأمنية بالشركة التي رافقت دورسي في رحلته للهند. وقالت "أنا آسفة للغاية على هذا. إنه لا يعبر عن آرائنا. التقطنا صورة خاصة مع هدية كنا تلقيناها آنذاك - كان يتعين علينا أن نكون أكثر تدبرا للأمر" وتابعت "تويتر تجاهد لتكون منصة محايدة للجميع. فشلنا في القيام بذلك هنا ويتعين علينا أن نتصرف بشكل أفضل لخدمة عملائنا في الهند".

وتويتر التي بلغ متوسط عدد مستخدميها على مستوى العالم 326 مليون شهريا في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول لم تكشف عن عدد مستخدميها في الهند لكنها قالت إن الدولة تعد من أسواقها، الأسرع نموا.

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