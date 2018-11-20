قتل طفل في الثانية بعد أن أطلق النار بطريق الخطأ على مسدس وجده في منزله.
مقتل طفل في الثانية بعد أن أطلق النار على نفسه بمسدس وجده تحت الوسادة
مقتل طفل في الثانية بعد أن أطلق النار على نفسه بمسدس وجده تحت الوسادة
وقد سُجل الحادث في مدينة صغيرة تقع في ولاية جورجيا، جنوب الولايات المتحدة فيما كان الطفل يلعب بمسدس كان مخبأ تحت وسادة عندما كان والداه نائمين حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.
للمزيد على يورونيوز:
- رجل يقتل 5 أشخاص في أماكن متفرقة في كاليفورنيا ثم ينتحر والشرطة تقول: "عادي!"
- السعودية: رجل يقتحم صيدلية في مكة باستخدام "مسدس بلاستيكي"
- شاهد: ماذا حلّ بلص حاول سرقة مصرف في تركيا باستخدام مسدس بلاستيكي
ودخل الطفل الصغير إلى الغرفة التي ينام فيها والده، وأمسك المسدس الذي كان "تحت الوسادة"، حسب ما قال سكوت ستابز الناطق باسم شرطة كلايتون، ثم ضغط على الزناد فأصابته رصاصة. قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب، إلا أنه توفي متأثراً بجراحه.
وينخفض إلى النصف عدد الأطفال الذين يقتلون بحوادث مشابهة، حين تكون قوانين الأسلحة أكثر صرامةً، وفقًا للأبحاث.
ولا تزال هذه القضية مفتوحة، حيث يتم التحقيق مع الوالدين وبمجرد الانتهاء من التحقيق، سيقرر مكتب المدعي العام ما إذا كان يجب توجيه التهم لهما.