دراسة: شوارع أي دول غربية هي الأكثر تحرشا بالمرأة؟

أظهر مسح شاركت فيه مجموعة من النساء من الولايات المتحدة ودول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، مدى تعرضهن للمضايقات في الشارع، سواء لفظيا أو عن طريق الإيماءات كالصفير.

الدراسة قام بها معهد جان جوريس الفرنسي، وشملت معلومات من 6025 امرأة تجاوزت أعمارهن سن الثامنة عشرة، وعددهن زاد عن الألف من كل دولة، سئلن حول تجاربهن المتعلقة بالمضايقات الجنسية في الشارع في الحياة وفي هذا العام تحديدا.

إسبانيا تتصدر أخلاق الشارع

14 بالمئة من النساء من دول الاتحاد الأوروبي قلن إنهن تعرضن لصفرات وحركات فظة في الشارع خلال العام الماضي، واحتلت إسبانيا رأس القائمة بأعلى نسبة كانت 23 بالمئة، بينما ذيلت إيطاليا القائمة بنسبة عكست التزاما أكثر بالأدب وهي 10 بالمئة فقط.

وتناول المسح عدد النساء اللواتي تراوحت أعمارهن حول الخامسة والعشرين وكن عرضة لإساءة لفظية أو إشارة فظة في الشارع في الشهور الاثني عشر الماضية، وأظهر أن النسبة هي 48 بالمئة من الألمانيات، و 65 بالمئة من الإسبانيات و 41 بالمئة من الإيطاليات و 37 بالمئة من الفرنسيات و35 بالمئة من الأمريكيات، وحصلت نساء بريطانيا على أقل نسبة كانت 30 بالمئة فقط.

وحين سئلن النساء عن المرات التي تعرضن فيها للمضايقات من هذا القبيل طيلة حياتهن ارتفعت الأرقام في كل بلد بشكل ملحوظ.

ويبدو أن إسبانيا احتلت المركز الأول أيضا في قائمة العار تلك، حيث قالت 8% من الإسبانيات أن شخصا ما قد قام بإيماءة جنسية أو غير لائقة، بينما سجلت الدول الأخرى نسبا أقل كانت كلها 6 بالمئة باستثناء إيطاليا، حيث وصلت إلى 5 بالمئة.

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