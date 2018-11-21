85 ألف طفل يمني ربما ماتوا بسبب الجوع والمرض

أكثر من 14 مليون يمني مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من نصف هذا العدد هم من الأطفال بحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونسيف.

ويعتمد أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اليمني الذي يعد 22 مليون نسمة على المساعدات الغذائية من أجل البقاء على قيد الحياة. ويواجه اليمنيون أيضا انهيارا اقتصاديا، أدى إلى ترك الموظفين الحكوميين والمدرسين دون أجور طيلة أشهر.

وفيما تأمل الأمم المتحدة إطلاق محادثات سلام في السويد، ما يزال الوضع الميداني كارثيا في اليمن، حيث تهدد المجاعة ملايين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ووضع صحي مترد.

من جانبها تقول منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير صدر لها اليوم، إن 85 ألف طفل ربما يكونوا ماتوا بسبب الجوع أو المرض، خلال الفترة الممتدة بين نيسان/ابريل 2015 وتشرين الأول/أكتوبر 2018، كما مات أطفال آخرون في المعارك التي تمزق هذا البلد الفقير في الجزيرة العربية.

وتقدر منظمة يونسيف أن حوالي 4.5 مليون طفل يمني قد يحرمون من مزاولة دراستهم، إذ أن مدرسي المدارس العمومية لم يتقاضوا أجرا منذ حوالي سنتين. كما أن أكثر من 2500 مدرسة تضررت أو دمرت بسبب النزاع.

إضافة إلى ذلك يواجه الأطفال اليمنيون مخاطر أخرى، إذ أن 40% من البنات تزوجن قبل بلوغهن سن 15سنة، وثلاثة أرباعهن تزوجن قبل بلوغهن 18سنة، أما الأولاد فغالبا ما يتم انتدابهم كجنود.

وقد تسببت الحرب في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، في مقتل 10 آلاف شخص تقريبا منذ 2015، وتسببت الحرب أيضا في أسوإ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن العدد الحقيقي لضحايا حرب اليمن، قد يكون خمسة أضعاف العدد المذكور.