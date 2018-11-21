صندوق استثمار إسلامي أمريكي يطمح لدخول السوق الكندية

قال مكتب الإستشارة للإسثمار الإسلامي "شريعة بورتفوليو" الكائن مقره في ولاية فلوريدا الأمريكية إنه يطمح لتوسيع نشاطه نحو شمال القارة الأمريكية والعمل في كندا العام المقبل بعد ارتفاع عدد العملاء المسلمين في هذا البلد والذين يسعون إلى الاستثمار وفقا لمعتقداتهم الدينية.

ويقوم المكتب المستقل بتسليط الضوء على كيفية تطور التمويل الإسلامي تدريجياً في بعض الأسواق الغربية، خارج مراكزها الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، خاصة وأن الشركة الاستشارات الاستثمارية تملك عملاء في 26 ولاية بعد 15 عاما من النشاط. وتشرف الشركة حاليا على تسيير 85 مليون دولار من الأصول بالإضافة إلى خدمات خطط التقاعد.