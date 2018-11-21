حكومة بريطانيا: لن نستثني جبل طارق من مفاوضات "بريكست"

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء أن حكومتها لن تستثني جبل طارق من المفاوضات بشان العلاقة المستقبلية، في إشارة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تصريح ماي جاء بعد يوم على تأكيدات أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن بلاده ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص منطقة جبل طارق التي تتمتع باستقلال ذاتي.

وترفض مدريد السيطرة البريطانية على جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقّعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة على المنطقة.