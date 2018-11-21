مقتل زعيم عصابة دنماركي سابق قبل يوم من إطلاق كتاب عن "توبته"

قتل زعيم عصابة دنماركي سابق متأثر بجروح ناتجة عن أعيرة نارية يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من إطلاق كتاب يدور حول سيرته الذاتية.
نديم يسار المولود في تركيا والبالغ من العمر 31 عاما صنع لنفسه اسما كمضيف إذاعي بعد أن ترك عصابة تعمل بتجارة المخدرات في كوبنهاغن تسمى "لوس غويريروس".
وكان بصدد إطلاق كتابه "الجذور" يتحدث فيه عن انسحابه من عالم الجريمة والعصابات، ولكنه تعرض لإطلاق نار بعد خروجه من حفل إطلاق الكتاب على يد شخص مسلح فر من المكان.
يقول يورغن رامسكوف مدير إذاعة "راديو 24 سيف"أعتقد أن صوته كان بغاية الأهمية، لقد كان التغير الذي طرأ على حياته يعني الكثير، وأثبت وجود طريق للخلاص، لا لنفسه فحسب، وإنما للآخرين أيضا".
يسار قرر ترك العصابة والالتحاق ببرنامج إعادة تأهيل بعد معرفته بأنه سيصبح أبا، وغالبا ما كان يتكلم عن تجاربه الشخصية في برنامجه الإذاعي الذي يقدمه.
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