كينيا: مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية ويصيبون 5 في هجوم على منطقة ساحلية

قالت الشرطة الكينية يوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين خطفوا متطوعة إيطالية بمنطقة كيليفي الساحلية في هجوم أسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص.

وقال جهاز الشرطة الوطني على تويتر "العصابة... خطفت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما ومتطوعة في منظمة أفريقيا ميليله أونلوس غير الحكومية التي تنشط في المنطقة".

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن أفراد الشرطة يتعقبون المهاجمين.

وقال شاهد عيان إن المسلح الذي قام باختطاف المتطوعة بدا وكأنه ينحدر من أصول صومالية.

ولم تكشف الشرطة الكينية عما إذا كان المشتبه بهم في الهجوم متشددين من حركة الشباب الإسلامية التي تتمركز في الصومال المجاور للبلاد وشنت هجمات مميتة في كينيا لسنوات بما في ذلك هجوم على مركز للتسوق في العاصمة نيروبي عام 2013 أسفر عن مقتل قرابة 70 شخصا.

وشن متشددون يشتبه بأنهم من الشباب عدة هجمات في الشهور القليلة الماضية راح ضحيتها جنود من كينيا لكنها وقعت جميعا في مقاطعة لامو التي تقع إلى الشمال من كيليفي وعلى الحدود مع الصومال.