سكينة غير معهودة في مطاعم يابانية وسط نيويورك

قام مطعم "مانهاتن رامين" وسط مدينة نيويورك بترتيب داخلي للمحل بطابعه الياباني، بطريقة يستطيع معها متناول الطعام أن يتناول الوجبة دون أن يواجه أدنى إشارة تفاعلية مع أي إنسان. وقسمت أماكن الزبائن إلى 46 مقصورة تفتح نوافذها المغطاة على المطبخ، ويستطيع الزبون الهارب من ضجيج المدينة تجنب الحديث حتى إلى الموظفين إن رغب في ذلك، بتقديم طلباته على نموذج ورقي، ويستطيع بعد ذلك التركيز على نكهة الأكل. وتتناقض طريقة الأكل هذه اليابانية المنشأ مع الطريقة الأمريكية، التي لا تركز على تناول الطعام.