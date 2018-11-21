الجيش العراقي يقول إنه قتل 15 من مقاتلي داعش في شمال بلاد

قال الجيش العراقي يوم الأربعاء إنه قتل 15 من مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل نفق خلال عملية تفتيش في محافظة صلاح الدين التي تقع في الشمال ويغلب على سكانها السنة.

ولحقت الهزيمة إلى حد كبير بالتنظيم الذي احتل يوما ثلث أراضي العراق لكنه يواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات وما زال يشكل تهديدا.

وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في بيان إن قوات الأمن أكملت "صفحة تفتيش من مخلفات عصابات داعش الإرهابية... وقد أسفرت العملية عن تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 15 عنصرا منهم داخل نفق كبير". ولم يحدد البيان متى حدث ذلك.

وأعلن العراق النصر النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول لكن التنظيم المتشدد لجأ إلى أساليب حرب العصابات منذ تخليه عن هدف السيطرة على أراض وتأسيس دولة خلافة في أراض تمتد على جانبي الحدود بالعراق وسوريا.

ويتركز معظم نشاط التنظيم بالعراق في ثلاث محافظات هي صلاح الدين وديالى وكركوك.

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