إسرائيل: روسيا تقترح تخفيف العقوبات عن إيران مقابل إنسحابها من سوريا

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن روسيا عرضت مؤخرا على الولايات المتحدة وإسرائيل، سحب القوات الإيرانية من سورية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" نقلاً عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء.
وحسب المصدر، فقد حدث ذلك خلال مشاركة نتنياهو في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، عقدت أمس.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته "إكسيوس"، فقد تحدث نتنياهو خلال اجتماع اللجنة، بشكل إيجابي عن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: إن الروس لا يستطيعون إخراج الإيرانيين من سوريا بمفردهم، لكنهم بحاجة إلى التعاون مع دول أخرى من أجل ذلك.
وحسب التقرير، لم تحدد إسرائيل بعد موقفها من الاقتراح الروسي، فيما لا يزال الموقف الأميركي من المقترح غير معروف.
وكان اجتماع نتنياهو وبوتين هو الأول من نوعه منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي حين حمّلت روسيا إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة "إيليوشن 20" في سورية ومقتل 15 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها.
ونقلت المصادر عن أعضاء كنيست شاركوا في الاجتماع، أن نتنياهو أكد أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري التقى في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مع كبار المسؤولين في موسكو. فيما التقى نتنياهو مع المبعوث الأمريكي نفسه قبل بضعة أيام في مدينة القدس، حيث ناقشا المسؤولان مسألة "التموضع" الإيراني في سورية.
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ورفضت السفارة الروسية في تل أبيب التعليق على التقرير، فيما لم ينف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية ذلك، وقال: "ما زلنا نشارك مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بما في ذلك روسيا، لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع المسار السياسي كما هو مطلوب في قرار مجلس الأمن 2254". كل ذلك حسب "إكسيوس".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في أوائل أيار/ مايو الماضي، انحساب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى. وبموجب الانسحاب، أعلن ترامب استئناف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت، فيما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.