داهمت الشرطة الإيطالية منشأة تابعة لعصابة دولية مشبوهة في تهريب الكلاب، ويعتقد أنها تنقل جراء الكلاب من أوروبا الشرقية باتجاه إيطاليا، حيث تبيعها في شمال البلاد.
القبض على عناصر عصابة مشبوهة في تهريب الكلاب في إيطاليا
القبض على عناصر عصابة مشبوهة في تهريب الكلاب في إيطاليا
وفيما بدأت الشرطة تحقيقها، طلبت من المشتبهين بهم الثمانية البقاء في إيطاليا. وقالت الشرطة إنها بدات تحقيقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما أوقفت شاحنة محملة بنحو 65 جروا.
وأظهر فيديو نشرته الشرطة الإيطالية عشرات الجراء في مزرعة شمالي إيطاليا، وقد زج بها في صناديق من الورق المقى وأقفاص صغيرة.
ويبيع المهربون المشتبه بهم الجراء في إيطاليا بأسعار تتراوح بين 750 و850 يورو، متظاهرين بأنها كانت تعيش وسط ظروف طبية جيدة.
ويوجد من بين المشتبهين بهم ستة إيطاليين وبولندي وسلوفاكي. وقد أعطيت الجراء إلى عائلات، أعربت عن رغبتها في تبني رعاية الجراء الصغيرة.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
كينيا: مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية ويصيبون 5 في هجوم على منطقة ساحلية
الأكاديمية النمساوية للطيران مشروع ريادي يدعمه صندوق سياسة التماسك الأوروبية... لماذا؟
شاهد: تألق النجوم على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي