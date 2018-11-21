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إيفانكا ترامب تؤيد السماح للحجاب تحت قبّة الكونغرس

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إيفانكا ترامب تؤيد السماح للحجاب تحت قبّة الكونغرس

إيفانكا ترامب تؤيد السماح للحجاب تحت قبّة الكونغرس
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يتطلع الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى تعديل قانونه الداخلي بهدف السماح للأعضاء بارتداء غطاء للرأس خلال جلسات هذه الهيئة التشريعية وهو الأمر الذي أعربت عن دعمها ومساندتها له ابنة الرئيس إيفانكا ترامب.

وكانت إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا والتي فازت بمقعد للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية مطلع الشهر الجاري، شاركت في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 عاماً غطاء الرأس تحت قبة الكونغرس.

وأكدت إيفانكا ترامب، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، على دعمها للتشريعات التي اقترحها الديمقراطيون لتخفيف الحظر عن الحجاب، على الرغم من دعوة والدها دونالد ترامب في العام 2016 إلى فرض حظر على دخول المسلمين إلى بلاده.

وسيسمح التعديل المقترح بوجود استثناءات تتعلق بالأمور الدينية، وتطبق على الحجاب للمسلمات والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ، ويرتقب أن يصادر مجلس النواب الذي باتت أغلبيته من الحزب الديمقراطي على هذا التعديل في شهر كانون الثاني/يناير القادم.

والجدير بالذكر أن القوانين الناظمة لعمل الكونغرس تتضمن حظر ارتداء القبعة خلال جلسة مجلس النواب، كما يمنع التدخين واستخدام جهاز إلكتروني مزعج، وغيرها من التصرفات التي تُعدّ في العرف الأمريكي انتقاصاً من مقام السلطة التشريعية.

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