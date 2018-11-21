محمد الشيخ بيدالله: إذا لم تلبّ الجزائر دعوة الرباط للحوار "سنضيع جميعا"

تشارك المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في جولة المباحثات الأممية بشأن قضية الصحراء الغربية، في الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر القادم.
للتعرف على موقف الرباط من المباحثات، وعلى الخطوة التالية التي ستتخذها حيال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأنه، وأيضا، لمحاولة فهم أسباب عدم رد الجزائر على دعوة الملك محمد السادس للحوار إلى حينه، وغيرها من المواضيع، استضافت يورونيوز الدكتور محمد الشيخ بيدالله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس المستشارين في البرلمان المغربي سابقا، فكان هذا الحوار.
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