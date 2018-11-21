باكستان تستدعي السفير الأمريكي في اسلام أباد بعد انتقادات ترامب

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استدعت باكستان السفير بول جونز ، القائم بالأعمال الأميركي بعد إنتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور إسلام أباد في مكافحة الإرهاب. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الإثنين عن غضبه من تصريحات ترامب بأن بلاده "لا تفعل أي شيء للولايات المتحدة" وأن المسؤولين الباكستانيين كانوا على علم بمكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأمريكية في عام 2011.

ويهدد هذا الخلاف بزيادة توتر العلاقات الهشة بالفعل بين إسلام أباد وواشنطن، الحليفين اللذين اختلفا مرارا بشأن الحرب في أفغانستان ودعم باكستان المزعوم لإسلاميين متشددين.