قدامى المحاربين الروس يدعون الجنائية الدولية للتحقيق في نشر موسكو لمتعاقدين في سوريا

أعلن زعيم عسكري روسي أن مجموعات تمثل قدامى المحاربين الروس طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في نشر روسيالمتعاقدين مدنيين بشكل سري في كل من سوريا وأوكرانيا وإفريقيا، معتبرا أن تجنيد المدنيين للقتال في الخارج يعد عملا غير قانوني في روسيا.

وقد أرسلت أكثر من اثنتي عشرة منظمة روسية ، رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، والذي يحقق في جرائم الحرب ، للتحقيق في تجنيد العسكريين خارج البلاد.

وكانت روسيا قد نفت مراراً وتكراراً في تقارير سابقة صحة المعلومات عن وجود آلاف المتعاقدين الروس الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية في سوريا.

هذا وأعلن يفغيني شاباييف ، قائد مجموعة القوزاق شبه العسكرية أن "الحكومة الروسية كانت تستخدم متقاعدين عسكريين من القطاع الخاص دون تقديم أي ضمانات لسلامتهم أو لرعاية أسرهم في حالة وفاتهم".

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وقد أرسل الكرملين رسميا 170 معلما مدنيا في جمهورية أفريقيا الوسطى ويخطط لإرسال 60 آخرين لدعمهم ، وهي مهمة تقول موسكو إنها تمت بموافقة مجلس الأمن الدولي.

وفي العام الماضي ، قالت شركة أمنية خاصة روسية إنها قامت ببعثة لإزالة الألغام في ليبيا.

وقالت المنظمات المخضرمة في خطاب الاستئناف إن المتعاقدين الروس عملوا أيضا في السودان وجنوب السودان واليمن والغابون.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية سترد على هذه الرسالة أم لا .