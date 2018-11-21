تستغيث حركة "أفرييفوروم" الجنوب إفريقية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل من أجل حماية المزارعين البيض مما تصفه بالإبادة الجماعية والاستيلاء على أراض تابعة لهم.
مزارعو جنوب إفريقيا البيض يستنجدون بترامب لحمايتهم من الإصلاح الزراعي
مزارعو جنوب إفريقيا البيض يستنجدون بترامب لحمايتهم من الإصلاح الزراعي
وكان ترامب قد وعد بالتحقيق في مزاعم الجماعة في وقت تناقش فيه الحكومة الجنوب إفريقية إمكانية توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للبيض على مواطنين سود دون مقابل لتصحيح أخطاء عصر الفصل العنصري بالبلاد، بحسب وصف الحكومة.
وتمثل حركة "أفرييفوروم" البيض من سكان جنوب إفريقيا الذين يدعون "أفريكانرز" وهم 5% من تعداد السكان ينحدرون من أصول هولندية وألمانية وفرنسية.
وخلال هذا العام قامت "افريفوروم" بحركات احتجاج واسعة في الشوارع معترضة على خطط توزيع الأراضي، وما وصفته "بالقتل المستهدف للمزارعين البيض".
وكان كل رئيس يحكم البلاد بعد حكم الرئيس نيلسون مانديلا يفشل إلى حد كبير في تصحيح الخلل في التوازن، حيث يشكل البيض تسعة بالمئة من 56 مليون من جنوب افريقيا ويمتلكون أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية.
إقرأ أيضاً:
مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف مسجدا بجنوب إفريقيا
شاهد: 40 مدينة حول العالم تحيي مئوية ذكرى ميلاد نيلسون مانديلا