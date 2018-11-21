مزارعو جنوب إفريقيا البيض يستنجدون بترامب لحمايتهم من الإصلاح الزراعي

تستغيث حركة "أفرييفوروم" الجنوب إفريقية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل من أجل حماية المزارعين البيض مما تصفه بالإبادة الجماعية والاستيلاء على أراض تابعة لهم.

وكان ترامب قد وعد بالتحقيق في مزاعم الجماعة في وقت تناقش فيه الحكومة الجنوب إفريقية إمكانية توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للبيض على مواطنين سود دون مقابل لتصحيح أخطاء عصر الفصل العنصري بالبلاد، بحسب وصف الحكومة.

وتمثل حركة "أفرييفوروم" البيض من سكان جنوب إفريقيا الذين يدعون "أفريكانرز" وهم 5% من تعداد السكان ينحدرون من أصول هولندية وألمانية وفرنسية.