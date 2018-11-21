ترامب يؤكد أنه لا يحب التفكير كثيرا عند اتخاذ قراراته... مفاجأة ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحب التفكير ملياً عند اتخاذ قراراته، وذلك خلال مقابلة في برنامج لكريس والاس لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد الماضي.

وفي ردّه على سؤال عن كيفية اتخاذه القرارات، وإن كان يعيد التفكير فيها قبل إعلانها؟، قال ترامب: "لا أفكر فيها كثيرا (ويعني القرارات)"، وأضاف أنه يفعل ما يراه صحيحاً، ولديه في البيت الأبيض موظفون مؤهلون، يتحدث إليهم، وهم يتشاورون فيما بينهم، وفي النهاية يتخذ هو القرار.