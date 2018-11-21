أوغلو: تركيا قد تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ إن بلاده غير راضية بشكل كامل، عن مستوى تعاون السعودية في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإنها ربما تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة في القضية، إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود.

وأضاف الوزير للصحفيين في واشنطن عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن تركيا أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تتضح بشأن من أعطى التوجيهات بقتله.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين: "التعاون مع السعودية (بشأن خاشقجي) ليس في المستوى الذي نريده"، مضيفا أنه إذا وصل التنسيق مع الرياض إلى طريق مسدود فإن أنقرة ستطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

زعيما لجنة بمجلس الشيوخ يطالبان ترامب بتحقيق ثان في مقتل خاشقجي

مخزٍ... هكذا وصفت إيران بيان ترامب بشان السعودية ومقتل خاشقجي

وقتل خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، وأحد المنتقدين للحكومة السعودية تحت إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وبعد أن قدمت تفسيرات متضاربة في البداية بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض الأسبوع الماضي إنه قتل وجرى التمثيل بجثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية. وقال النائب العام السعودي إنه سيسعى لإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتهمين في القضية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القتل كان بأمر من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية، لكنه لم يتهم الأمير محمد مباشرة. ونفت السعودية أن يكون الأمير أمر بقتل خاشقجي.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن يظل شريكا راسخا للسعودية، رغم قوله إن ولي العهد ربما كان على علم بشأن الخطة لقتل الصحفي الشهر الماضي.

وذكر جاويش أوغلو أن تركيا سلمت الولايات المتحدة قائمة بأسماء 84 فردا، قالت إنها تريد تسلميهم بشأن صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة انقلاب في 2016 وهو ما ينفيه غولن، وأضاف الوزير أن أنقرة سلمت القائمة في أعقاب مكالمة هاتفية بين أردوغان وترامب.