مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة يستقيل بسبب تقرير عن نفقات سفره

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أعلن رئيس برنامج البيئة التابع لمنظمة الامم المتحدة إريك سولهايم استقالته من منصبه يوم الثلاثاء، بعد ان تلقى تقريرا رسميا عن نفقات سفره. ووجدت مسودة التقرير أن سولهايم سافر 529 مرة في 668 يوما، أنفق خلالها 488518 دولارا من دون أي مراعاة للقواعد المعنية، حسبما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية في سبتمبر- أيلول.