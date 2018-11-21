مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة يستقيل بسبب تقرير عن نفقات سفره

أعلن رئيس برنامج البيئة التابع لمنظمة الامم المتحدة إريك سولهايم استقالته من منصبه يوم الثلاثاء، بعد ان تلقى تقريرا رسميا عن نفقات سفره.
ووجدت مسودة التقرير أن سولهايم سافر 529 مرة في 668 يوما، أنفق خلالها 488518 دولارا من دون أي مراعاة للقواعد المعنية، حسبما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية في سبتمبر- أيلول.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل استقالة سولهايم التي ستكون نافذة اعتبارا من يوم الخميس.
,عندما سئل عن نفقات سفر سولهايم، قال دوجاريك "أعتقد أن الأمين العام راض عن التزام بتنفيذ توصيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الواردة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مكتب السفر".
وفي بيان له نشر على الموقع الرسمي "الأمم المتحدة للبيئة" قال سولهايم إنه قرر الاستقالة كمدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يتخذ من نيروبي مقرا له بعد تلقي تقرير المراجعة النهائي يوم السبت.
سولهايم الذي شغل في السابق منصب وزير البيئة في النروج قال في بيانه "كنت ولازلت ملتزما بالقيام بما أعتقد أنه في مصلحة الأمم المتحدة للبيئة والمهمة التي نحن بصدد تحقيقها".
يهدف برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إلى وضع جدول أعمال بيئي دولي مع القيادات والشراكات حول العالم.
ووصف دوجاريك سولهايم بأنه كان"رائدا في لفت انتباه العالم إلى التحديات البيئية الهامة، بما في ذلك التلوث الناتج عن البلاستيك وآثاره والنشاط ضد تغيير المناخ والوقوف مع حقوق المدافعين عن البيئة والتنوع البيولوجي والأمن البيئي".
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