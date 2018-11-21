شاهد: مسافر باكستاني غاضب يضرم النار في أمتعته داخل المطار بعد إلغاء رحلته

غالبًا ما يصاب الركاب بالاحباط بسبب تأخر الرحلات أو إلغائها، غير أن الأمر قد يتجاوز الإحباط والغضب ويصل إلى تصرفات غير منطقية. هذا ما حدث في باكستان حيث قام أحد الركاب بإضرام النار في أمتعته وحقائبه بعد إعلان الشركة الناقلة إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن يسافر على متنها.

رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بي ايه أي- بي كاي 607، كانت مقررة لتقلع من مطار اسلام اباد نحو جيلجيت الخميس ولكن الطقس السيئ أدى إلى تأخيرها ثم إلغائها تماما.

المتواجدون في مطار إسلام آباد صوروا هذا الموقف الغريب الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي. وأظهر الفيديو لحظة قيام المسافر الغاضب بحرق أمتعته وهو يعبر عن غضبه بعد إلغاء رحلته. وتوجه أحد المارة في المطار نحو الرجل وحاول إخماد النار التي كانت تلتهم ملابس المسافر الغاضب الذي لم يكشف عن إسمه.

كما سارع أمن المطار نحو الرجل الذي أوقف لدقائق وتم الإتصال بمصالح الإطفاء التابعة للمطار.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية أنه تم إطلاق سراح المسافر وقامت الشركة بنقله إلى فندق قبل إدراجه ضمن رحلة جديدة في اليوم الموالي. وأضاف المتحدث أنه "لا يمكن لأي شركة طيران المجازفة بطائرة ركاب في ظروف جوية سيئة."

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