شاهد: دوقة ساسيكس ميغان ماركل تطبخ في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي

عادت دوقة ساسيكس ميغان ماركل إلى مقر جمعية Hubb Community Kitchen لتقف على مصير الأموال التي جمعها كتاب الطبخ " معا مجتمعنا يطبخ""Together Our Community Cookbook"، وهو أول مشروع منفرد للدوقة بعد أن أصبحت عضوا في العائلة المالكة.

ويحتوي الكتاب الذي صدر في سبتمبر/ أيلول الفارط على أكثر من 50 وصفة طبخ أعدتها نساء تأثرت مجتمعاتهن بنيران برج غرينفيل في كنسينغتون في يونيو/ حزيران 2017.

وفي أعقاب الكارثة، اجتمعت مجموعة من النساء في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في غرب لندن، حيث أعدن طعامًا لعائلاتهن وأصدقائهن وجيرانهن. وفي كانون الثاني/ يناير 2018، التقت دوقة ساسيكس بمجموعة النساء اللواتي طبخن مرتين في الأسبوع. وحثّت ميغان على القيام بزيارات خاصة منتظمة للمطبخ النسوي.

... New Gallery 2018/10/31 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 5134 height 3423 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2335 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3478 height 5217 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2335 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3360 height 5040 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2993 height 4491 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2395 height 3593 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3000 height 1999 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2143 height 3213 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3000 height 2000 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3000 height 2001

أرباح مبيعات الكتاب تدعم مبادرة Hubb Community Kitchen، مما يساعد على إبقائها مفتوحة لمدة تصل إلى سبعة أيام في الأسبوع وتوسيع نطاق وصولها إلى الآخرين في المجتمع.