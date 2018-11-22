ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يصل إلى الإمارات والشيخ محمد بن زايد يستقبله

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات في مستهل جولة تشمل عدداً من الدول العربية

و كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

و جرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

و صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ و الوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الأمراء و الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي.

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية، في أول جولة خارجية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا.

ووصل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات حيث استقبله، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك الأمير، وهو الحاكم الفعلي للمملكة، في اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس في نهاية الشهر الجاري ويشارك في هذا الاجتماع زعماء من الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية.

وأدى مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست وينتقد ولي العهد، إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وشوه صورة الأمير في الخارج.

وقالت الوكالة "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود... وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا... غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان" لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

وذكر تلفزيون العربية أن الأمير محمد سيبدأ جولته في المنطقة بزيارة الإمارات. وذكرت صحيفة بزنس نيوز التونسية أنه سيزور تونس يوم الثلاثاء.

وقالت السعودية إن الأمير محمد لم يكن على علم مسبق بمقتل الصحفي السعودي البارز. وبعد تقديم روايات متناقضة عديدة، قالت الرياض الأسبوع الماضي إن خاشقجي قتل وتم تجزئة جثته عندما فشلت مفاوضات إقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأمر بالقتل جاء من أعلى المستويات في القيادة السعودية لكنه استبعد أن يكون الملك سلمان أمر بذلك مما يضع ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما في دائرة الضوء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن واشنطن ستبقى "شريكا راسخا" للسعودية رغم قوله إن الأمير محمد ربما علم بخطة قتل خاشقجي.

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