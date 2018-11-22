مدرسةٌ رائدةٌ في رواندا لتعليم الشباب أحدث المعارف التقنية اليابانية

في هذه الحلقة من برنامج "غلوبل جابان" نتجه إلى مدينة تومبا في شمال رواندا، لنكتشف مدرسة تدرّب التقنيين من ذوي الخبرات العالية لتلبية احتياجات هذا البلد الذي يشهد نموا اقتصاديا متسارعا في السنوات الأخيرة. فقد أصبحت مدرسة (IPRC) مؤخرا مثالا يحتذى في رواندا وفي كل شرق أفريقيا.

تاريخ التعاون الياباني في مدينة تومبا يعود إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي. وبعد طي صفحة العنف في رواندا عادت "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" (JICA) إلى تجديد التعاون من خلال إطلاق مشاريع تركز على قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات، فضلا عن الطاقات المتجددة.