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وزير الخارجية الإيراني ظريف: رغم أنف الولايات المتحدة نواصل حياتنا ونزدهر وننجح

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وزير الخارجية الإيراني ظريف: رغم أنف الولايات المتحدة نواصل حياتنا ونزدهر وننجح

وزير الخارجية الإيراني ظريف: رغم أنف الولايات المتحدة نواصل حياتنا ونزدهر وننجح
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رويترز
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كما تطالب الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر دولي في روما أن الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأمريكية.

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