وزير الخارجية الإيرلندي: الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودة بريطانيا "فورا" إذا أرادت العودة مستقبلا

وأضاف كوفني: "تم التوافق على اتفاق الانسحاب، أو على نص اتفاق الانسحاب، وتم إغلاقه".

وفي مقابلة مع برنامج " رو بوليتيكس " على قناة يورونيوز، قال كوفني إنه لا يوجد مجال للمناورة حول اتفاق "بريكست".

كما أكد أن "الحكومة البريطانية قد وقّعت عليه (الاتفاق)، ولن تتم إعادة فتحه"، مشيرا إلى أنه "إذا أُعيد فتحه من أجل بند ما، فأنا متأكد أن ذلك سيفتح الباب أمام سيل من التساؤلات من دول مختلفة، لذلك، النص تم إغلاقه".

بالمقابل، قال كوفني: "أتمنى أن نرى نصا إيجابيا بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

كما قال إنه يريد التركيز على مستقبل العلاقة مع المملكة المتحدة، وإعادة طمأنة الرأي العام بأن العملية تسير قدما في الاتجاه الذي يستطيع الناس أن يدعمها فيه".

المادة 50

ولدى سؤاله عن إمكانية تمديد المادة 50، قال الوزير إن "تيريزا (ماي) أوضحت بأنها لا تريد تمديد المادة".

والمادة 50، أو ما تعرف باسم "معاهدة لشبونة"، يحق لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجبها مغادرة التكتل، ومنحها عامين للتوصل لاتفاق خروج.

كما يعتقد كوفني أن ثمة حاجة "للحديث بشكل أقل عن الاحتمالات، وعوضا عن ذلك التركيز على ما هو موجود على الطاولة".

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عودة بريطانيا؟

ولدى سؤاله عن إمكانية قبول عودة بريطانيا إلى التكتل، قال كوفني: "سنرحب بعودة المملكة المتحدة على الفور".

وأردف قائلا: "باعتقادي، لا أحد يريد لبريطانيا أن تغادر"، موضحا أن العديد من الدول في الاتحاد تتطلع نحو بريطانيا.

وأضاف كوفني: "الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا هو مكان أكثر ضآلة. وأؤكد، في أي وقت في المستقبل، أحب أن أرى بريطانيا تعود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو أن تكون جزءا منه".

واختتم الوزير بالقول: "لكن هذا الحديث ينطبق على المستقبل ولا يعكس واقع هذه الأيام".