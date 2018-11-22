إيطاليا: فنان الشارع بانكسي يعرض أعماله في مدينة ميلانو

قد يكون الفنان بانكسي شخصا غامضا، لكن أعماله تكتسب شعبية بشكل متزايد في كل مكان من العالم، وتحمل رسائله المناهضة للرأسمالية والديكتاتورية والتمييز.

يشكف معرض موديك (MUDEC) في مدينة ميلانو الإيطالية عن بعض إنتاجات الفنان الإشكالي الذي كان آخر أعماله التركيبية تمزيق ذاتي لإحدى لوحاته بعد لحظات من بيعها في مزاد في لندن مقابل 1.4 مليون يورو. وخلص من أعماله المعروضة هنا رسم ديني لمجموعة من الأشخاص تنحني إجلالا لعبارة "التنزيلات تنتهي اليوم" بطريقة مستوحاة من الأيقونات الكنسية في القرنين السادس والسابع عشر.

يقول القيم على المعرض جيانو ميركوريو "إن ما فعله هو انفجار، ليس على المستوى الشعبي فحسب، بل إنه غير بمفهوم ما يسمى مؤسسة الفن المعاصر التي لطالما اعتبرت فناني االشارع، وبانكسي منهم، فنانين من الدرجة الثانية. وقد أثارت أعماله وأسعارها في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الآليات الفنية والناس في المجتمع الفني الذي كان يزدريه حتى الآن".