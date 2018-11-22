نيويورك: اتهام ضابطي شرطة بدس "الماريجوانا" في سيارة مراهقين سود

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يخضع ضابطان في دائرة شرطة نيويورك للتحقيق بعد أن أظهر شريط فيديو نشر هذا الأسبوع للمشتبه بهما أثناء دس كميات من المخدرات في سيارة مراهق أسود. الحادثة المصورة وقعت في 28 فبراير/شباط المنصرم في مدينة نيويورك وأدت إلى القبض على لاسو كوياته البالغ من العمر 19 عاما لحيازته الماريجوانا من طرف الضابطي كايل إريكسون وإلمر باستور من مقاطعة 120 في ستاتن آيلاند. وكانت الشرطة اعترضت سيارة بي ام دبليو التي كان على متنها أربعة شبان سود واعترفوا على الفور بأنهم دخنوا الماريجوانا لكنهم لا يحملون هذا المخدر في السيارة. غير أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت هذا الأسبوع على شريط فيديو يظهر أحد الضباط وهو يدس "الحشيش المخدر" في السيارة.

وقد أسقط الإدعاء العام التهم الموجهة لكوياته في تصرف مفاجئ خلال المحاكمة التمهيدية. وزعم الضباط أنهم قاموا في البداية بتوقيف السيارة لأن نوافذها مظلمة للغاية وأن السائق لم يستخدم إشارة ضوئية.