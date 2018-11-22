قبيل عيد الشكر.. أوباما يجمع الغذاء للفقراء وترامب يلعب الغولف مع الأغنياء

أجرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زيارة مفاجئة إلى مركز للمساعدة في جمع وتوزيع الغذاء على الفقراء في مدينة شيكاغو في الوقت الذي أمضى فيه الرئيس الحالي دونالد ترامب يومين ما قبل إجازة عيد الشكر بملاعب الغولف وسط صفوة أغنياء المجتمع الأمريكي.
ونشر مركز شيكاغو للإيداع الغذائي على حسابه بموقع تويتر فيديو لأوباما أثناء معاونته للمتطوعين في تغليف الأغذية المتبرع بها قبيل العيد.
وقارنت مجلة نيوزويك الأمريكية بين احتفال أوباما وأسلافه باحتفال ترامب بعيد الشكر وأشارت إلى أن الأخير توجه العام الماضي لتقديم وجبات لجنود في ريفيرا بيتش التي لا تبعد أكثر من 20 دقيقة عن منتجع مار ألاغو الذي يقضي فيه ترامب إجازاته.
وأشارت المجلة إلى اعتياد أوباما وزوجته على جمع وتوزيع الغذاء قبل عيد الشكر بينما عكف سابقوه جورج بوش الابن وبيل كلينتون على زيارة الجنود الأمريكيين بقواعد خارج الولايات المتحدة.
وتعرض ترامب لانتقادات بسبب إرساله الآلاف من الجنود إلى الحدود المكسيكية لمراقبة ومنع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين وهو ما يعني أنهم سيقضون عيد الشكر بعيداً عن عائلاتهم.
ورداً على سؤال بشأن هؤلاء الجنود، قال ترامب ببساطة: "لا تقلقوا (عليهم) بشأن عيد الشكر. هؤلاء الناس أقوياء".
وأضاف موجهاً حديثه للصحفيين: "أنتم تقلقون بشأن إجازة عيد الشكر بينما هم (الجنود) فخورون بتمثيل بلادهم على الحدود".
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