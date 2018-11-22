قبيل عيد الشكر.. أوباما يجمع الغذاء للفقراء وترامب يلعب الغولف مع الأغنياء

أجرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زيارة مفاجئة إلى مركز للمساعدة في جمع وتوزيع الغذاء على الفقراء في مدينة شيكاغو في الوقت الذي أمضى فيه الرئيس الحالي دونالد ترامب يومين ما قبل إجازة عيد الشكر بملاعب الغولف وسط صفوة أغنياء المجتمع الأمريكي.

ونشر مركز شيكاغو للإيداع الغذائي على حسابه بموقع تويتر فيديو لأوباما أثناء معاونته للمتطوعين في تغليف الأغذية المتبرع بها قبيل العيد.