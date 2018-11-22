اخترق مدرج مطار موسكو هاربا من الترحيل فصدمته طائرة لحظة الاقلاع

قتل شاب على مدرج شيريميتوفا، اكبر مطارات العاصمة الروسية موسكو، عندما صدمته طائرة بوينغ 737 متجة إلى أثينا لحظة إقلاعها صدمة قاتلة. وبحسب وكالات الأنباء الروسية فإن الشاب كان في رحلة قادمة من إسبانيا، ونزل في موسكو كمحطة عبور قبل استئناف الرحلة.

وكان الشاب رافقته عناصر من الشرطة الروسية في المطار إلى بوابة الرحيل نحو أرمينيا، الوجهة النهائية التي كان يفترض أن يقصدها، ولكن الشاب أخذ وجهة أخرى وسط المطار غير الحافلة، التي كانت ستقله إلى الطائرة التي في انتظاره، ويبدو أنه وصل إلى مدرج دون أن يتفطن إليه أحد ، ولحظتها وقع الحادث عند الثامنة ليلا.

وتم نشر فيديو على يوتيوب يصور العثور على بقايا متناثرة على المدرج من معطف الشاب ورباط حذاءه، وإنه لم يفتح تحقيق جنائي بعد.

ولم يلاحظ أحد مشهد صدام الطائرة للرجل، ولكن وكالات الأنباء الروسية ذكرت نقلا عن مصادر أن مصالح المطار والشرطة عاينت الطائرة عند هبوطها في أثينا، فوجدت ثقوبا في هيكلها.

من جانبها أعلنت شركة آيروفلوت الروسية عن إعادة برمجة عدد من الرحلات، فيما اغلق أحد المدارج الثلاثة.

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