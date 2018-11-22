وفاة مدير المخابرات الروسية بعد صراع طويل مع المرض

أعلنت روسيا وفاة إيغور كوروبوف رئيس جهاز المخابرات الذي تتهمه عدة دول غربية بالضلوع في سلسلة هجمات واغتيالات بعد "صراع طويل مع المرض".

ونسبت وكالة تاس الرسمية للأنباء إلى الوزارة القول إن إيغور كوروبوف (62 عاما) الذي كان يدير المخابرات العسكرية منذ عام 2016 حصل على وسام بطل روسيا لخدماته أثناء توليه المنصب، وهو أرفع وسام تمنحه الدولة الروسية.

إيغور كوروبوف (يمين) بجانب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

واتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز أعصاب في مدينة سالزبري.

كما اتهمتها هولندا بمحاولة اختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حين قالت وكالات مخابرات أمريكية إن المخابرات الروسية حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وتنفي موسكو كل هذه المزاعم.

وزادت التكهنات بشأن مصير كوروبوف منذ تقرير غير مؤكد تداولته وسائل الإعلام الروسية يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاه بعد واقعة سكريبال وانتقد بشدة العملية التي نجا منها سكريبال وجعلت المخابرات العسكرية الروسية محط سخرية في الإعلام الغربي.

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