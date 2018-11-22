شاهد: لعب على سلم البرلمان الكولومبي احتجاجا على الاعتداء الجنسي بحق الأطفال

لُعب أمام البرلمان الكولومبي احتجاجا على الاعتداء الجنسي ذد الأطفال ودعوات لوضع حد لهذه الجرائم.

وضع متظاهرون لعبا على سلم البرلمان في العاصمة بوغوتا وقال المحتجون إن تلك اللعب وُجدت هناك لرفع الصوت عاليا باسم كل الأطفال الذين كانوا ضحية للاعتداء الجنسي. كما طالبت المظاهرة بالعدالة وبخدمات اجتماعية أفضل والاهتمام أكثر بالأسرة.

وقد قالت أنجيلا روزاليس رئيسة منظمة غير حكومية تُعنى بالطفولة كل نصف ساعة يذهب طفل أو طفلة ضحية اعتداء جنسي بمعدل اعتداء كل نصف ساعة. أي أن هناك 48 حالة اعتداء جديدة في اليوم. وهناك 3% فقط من تلك الحالات تصل أمام القضاء ويتم فيها الحكم على المعتدي.