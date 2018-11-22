رويترز عن صحيفة تركية: CIA لديها تسجيل لمحمد بن سلمان وهو يأمر بإسكات جمال خاشقجي

نقلت وكالة رويترز عن صحيفة "حرييت" التركية الإلكترونية أن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إي" تملك تسجيلات لمكالمة هاتفية يعطي فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليمات بإسكات الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أسرع وقت ممكن، على حد زعم الصحيفة التركية اليومية التي نشرت النبأ الخميس، وادعت الصحيفة أن رئيس الوكالة جينا هاسبل أشارت إلى وجود مثل هذا التسجيل خلال زيارتها إلى العاصمة التركية أنقرة الشهر الماضي.