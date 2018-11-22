بروكسل ولندن تتوصلان لنص اتفاق "من حيث المبدأ" بشأن علاقاتهما الاقتصادية بعد "بريكست"

وقال توسك: "رئيس المفوضية أبلغني أنه تمت الموافقة عليه على مستوى المفاوضين وقُبل من حيث المبدأ على المستوى السياسي وينتظر تبني الزعماء له".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار 2019، لكن يتعين أن يقر الجانبان اتفاق الانفصال وبيان المخطط التمهيدي المرفق به والخاص بالعلاقات المستقبلية بينهما. ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في إقرارهما خلال قمة يوم الأحد.

وقال إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بحثا الاتفاق يوم الأربعاء.

تغريدة دونالد توسك

أوثق ما يمكن

وأفاد نص بيان الاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه يتعين على "الطرفين تبني علاقة لتجارة السلعة تكون أوثق ما يمكن وتعمل على تسهيل التجارة المشروعة".

وسيطلع مبعوثو الدول الأعضاء على نص البيان في بروكسل يوم الخميس.

وأضاف البيان أنه يتعين على كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "العمل على تحقيق مستوى من تحرير التجارة في الخدمات يتجاوز كثيرا التزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية".

جبل طارق

وأضاف البيان أن الفترة الانتقالية التي تأمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن تبدأ فور ترك بريطانيا للاتحاد يوم/29 مارس آذار يمكن مدها "إلى عام أو عامين".

وقال حزب العمال البريطاني المعارض إن ماي ستلقي بيانا أمام البرلمان البريطاني في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش يوم الخميس عن وضع مفاوضات الخروج.

ورغم الخلافات بشأن جبل طارق، يأمل المبعوثون أن يضعوا اللمسات النهائية على المسودة قبل قمة زعماء الاتحاد يوم الأحد.