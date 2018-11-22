الحرس الثوري الإيراني: قواعد أمريكا في قطر والإمارات وأفغانستان في مرمى صواريخنا

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن قواعد أمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر وحاملات طائرات أمريكية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري قوله "إنها في مرمى نيراننا ويمكننا ضربها إذا قاموا (الأمريكيون) بتحرك".

وأضاف أن الحرس الثوري حسّن من دقة صواريخه وقال إنه بإمكان الصواريخ الإيرانية ضرب قاعدة العديد الجوية في قطر وقاعدة الظفرة بالإمارات وقاعدة قندهار في أفغانستان والتي تستضيف جميعها قوات أمريكية.

وتجيء تصريحات القائد الإيراني في وقت يشهد توترا مع الولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق دولي مع إيران في مايو أيار وأعاد فرض عقوبات عليها، قائلا إن الاتفاق النووي المبرم معها معيب لأنه لا يشمل قيودا على برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية أو دعمها لجهات تحارب بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

واستبعدت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية وبخاصة برنامج الصواريخ الذي يديره الحرس الثوري.

وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي برنامج دفاعي محض، وهددت بتعطيل شحنات النفط العابرة عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة إيقاف صادرات النفط الإيرانية.