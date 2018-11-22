شاهد: "نطهو معاً".. حملة خيرية تشارك فيها زوجة الأمير هاري

"نطهو معاً"، حملة خيرية تشارك دوقة سايكس ميغان ماركل من خلال مطبخ يُدارُ من قبل نساء كانت عائلاتهن أو أصدقاؤهن أو جيرانهن تضررن بحريق برج غرينفيل في كنسينغتون في شهر حزيران/يونيو 2017.

وبعد الكارثة اجتمعت نساء في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي غرب لندن، لإعداد الطعام للمتضررين من الحريق، وفي كانون الثاني/يناير الماضي التقت ماركل بالنساء اللواتي طهين، وبعدها حرصت ميغان على القيام بزيارات خاصة منتظمة لهذا المطبخ النسوي.

وكانت النسوة قد استعنّ في إطلاق مشروعهن الخيري بعائدات كتاب طهو نشرنَهُ مؤخراً ويتضمن 50 وصفة طهي.