رجل يهدد بتفجير قنبلة يدوية في غرب فرنسا

قال كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي يوم الجمعة إن رجلا هدد بتفجير قنبلة يدوية قرب محطة للوقود في بلدة أنجيه في غرب فرنسا. وكان الرجل يرتدي سترة صفراء اللون مشابهة لتلك التي يرتديها محتجون على ارتفاع الضرائب على الوقود في أنحاء البلاد.

وقال كاستانير في مؤتمر صحفي إن الرجل أخرج القنبلة أمام المارة وقال إنه يحمل متفجرات أخرى وطلب مقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون.