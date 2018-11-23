كيف استعادت مصر "آلهة الموتى" من سويسرا؟

وجرى تسليم هذه الآثار إلى هشام سيد الدين سفير مصر لدى سويسرا يوم الأربعاء 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2018 في برن، حسب بيان أصدره المكتب الفدرالي للثقافة.

أعادت سويسرا إلى مصر كنزاً أثرياً ثميناً وفريداً يعود بعضها إلى الحضارات المصرية القديمة قبل أكثر من خمسة آلاف عام.

ويتكون الكنز المعاد إلى مصر تنفيذاً من السلطات السويسرية للالتزامات بمقتضى اتفاقية منظمة اليونسكو، من 26 قطعة أثرية قديمة.

الكشف عن الآثار

وفي تصريح تناقلته وسائل الإعلام أعلن الأثري شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المُستردة في وزارة الآثار، أن الإدارة رصدت تلك القطع وهي معروضة للبيع علي موقع إلكتروني لإحدى صالات المزادات في سويسرا، فقامت الإدارة على الفور بإبلاغ وزارة الخارجية والتي بدورها تواصلت مع السلطات السويسرية.

بعضها يعود لـ 4 آلاف عام ق م

وتشتمل الكنوز تمثالاً صغيراً للآلهة أنوبيس (آلهة الموتى)، و12 تمثالاً جنائزياً معروفاً باسم أوشابي وبعض التمائم الفرعونية المختلفة.

ويعود تاريخ هذه الآثار إلى ما بين الألفية الثالثة قبل الميلاد والقرن الرابع قبل الميلاد.

وهذه الآثار تمت مصادرتها في إطار قضيتين جنائيتين في كانتوني لوتسيرن وفاليه، وفق البيان الصحفي.

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وأشار المكتب الفدرالي السويسري للثقافة إلى أن هذه الخطوة توضح الالتزام بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وسويسرا ومصر، طرفان في اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تحظر توريد وتصدير والتبادل غير المشروع للملكيات الثقافية.

وسبق أن وقعتا عام 2011 اتفاقاً ثنائياً بشأن استرداد وعودة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي.