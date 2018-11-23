آلاف النساء سيتظاهرن في باريس يوم 24 نوفمبر

من المتوقع أن يتظاهر آلاف الأشخاص يوم السبت في نحو خمسين مدينة في فرنسا، نصرة للمرأة وحمايتها. مطالبين بوقف العنف ضدها. وجاءت الدعوة عبر شبكة الإنترنت وحملت توقيع 160 ألف امرأة دعت إليها.

وتنظم هذه المسيرات عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث سيقام أكبر حدث في باريس، مع انعقاد مهرجان دي لا أوبرا

كما تتزامن المسيرات مع أخرى موازية دعت لها جماعات "السترات الصفراء"، والتي تمكنت بدورها من تعبئة الشارع الفرنسي بشكل لافت خلال الأيام السابقة.

وهو ما دفع مناصري تظاهرات نصرة المرأة لدعوة "الـسترات الصفراء" على الشبكات الاجتماعية إلى عدم التظاهر السبت، عشية اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو ما أيدته النائبة لورانس روسيغنول.

وأظهر استطلاع للرأي في عدة دول مختلفة بتكليف من مؤسسة جان جوريه في باريس، أن النساء يتعرضن كثيرا للإيذاء الجنسي في الشوارع.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجراه معهد “ايفوب” وأعلنت نتيجته الأربعاء، أن واحدة من بين كل امرأتين في الولايات المتحدة تعرضت بالفعل لإشارات جنسية مؤذية أو إهانات، مقابل 43 بالمئة من النساء في بريطانيا و40 بالمئة في إسبانيا.

وأكدت نسبة 39% من النساء المستطلعة آراؤهن في فرنسا أنهن تعرضن لهذه الإساءات الجنسية في حين تحدثت 36 بالمئة من النساء في ألمانيا و 25% في إيطاليا عن مثل هذا الإيذاء.

وحسب الاستطلاع فإن 43% من النساء في فرنسا تعرضن ذات مرة للملاحقة الجنسية في الشوارع.

ودعت العديد من الاتحادات النسائية والشخصيات البارزة في فرنسا للمشاركة في مظاهرات في باريس تحت شعار "نحن جميعاً".

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كما كشف استطلاع سابق أجراه معهد إيفوب مطلع العام لصالح مجلة "فايهيلثي"، بأن ثلث السيدات الفرنسيات تقريباً، تعرضن للتحرش الجنسي في أماكن عملهن، لمرة واحدة على الأقل.

وأن 43% من النساء قلن إنهن تعرضن لإيحاءات لفظية وبصرية مختلفة، و 8% طلب منهن ممارسة الجنس مقابل الحصول على ترقية وظيفية.