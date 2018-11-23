فرنسيون يدعون لاستبدال "بلاك فرايداي" بـ "غرين فرايداي"

"قاوم ، لا تستسلم لهذه الحمى الإستهلاكية"، رسائل قصيرة ، مختلفة ومتنوعة أرسلت لمدة أسبوع من مواقع ومحال تجارية ، واعدة بتخفيضات تصل الى ، 50 و 70 بالمئة بمناسبة يوم " بلاك فرايدي" (Black Friday) ، الفكرة والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة، والتي من المقرر البدء بها بعد عيد الشكر في فرنسا قد تكون الإستفادة منها ضعف ما كانت في السنوات الماضية، ومن المقدر أن واحدا من ضمن كل شخصين في فرنسا يعتزم الاستفادة منها، لا سيما لشراء هدايا عيد الميلاد مسبقا.
وقارن الإتحاد الأسعار السابقة والأسعار التي ستعرض بها القطع بعد الخصم، كي لا يقع المواطنين بعمليات غش من قبل المحال التجارية، وطالب المواطنين بالحذر من التخفيضات الكاذبة.
وأكدت رئيسة "غرين فرايدي" "أنيمون بيريس"، أن الهدف من هذه الحركة هو الإستفادة من "بلاك فرايدي" (Black Friday) لزيادة الوعي لدى الناس حول الإستهلاك المفرط، وليس جعلهم يشعرون بالذنب.
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وذكرت مؤلفة كتاب "التسوق البطيء" في ألبين ميشيل، أنه يجب معرفة "أن كل فرنسي يستهلك اليوم أكثر بنسبة 60 بالمئة من السنوات ال 15 الماضية من الأنسجة، ويحتفظ بها مرتين "، وقالت:" اسألوا نفسكم إذا كنتم حقا بحاجة إلى هذه القطعة، الى هذه التنورة، هذا الحذاء، التي غالبا ما يتم شرائهم لملء فجوة فقط، لماذا لا نذهب الى بدائل أكثر استدامة بدلا من التخلص منها أوعادة التدوير".
وبمناسبة يوم "غرين فرايدي" ( Green Friday) ، يتم تنظيم إجراءات التوعية في جميع أنحاء فرنسا. كورشة خياطة في "إيمانوس"، ودورات اصلاح في شبكة "Envie" .