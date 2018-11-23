مشروع قانون كويتي للسماح بمنح الجنسية لغير المسلمين

ودعا مشروعا القانون المقدمان بشكل منفصل من قبل النائب صفاء الهاشم والنائبين أحمد فضل وخالد الشطي إلى تعديل قانون الجنسية الصادر بمرسوم أميري عام 1959 بحيث يتم تنظم حالات منح الجنسية بغير الطريقة المتعارف عليها التي يتم اكتسابها من الوالدين أو الزوج.

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على مشروعي قانون للسماح بمنح جنسية البلاد لغير المسلمين من المقيمين في الكويت ، وفق ما ذكرت صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية.

وينص القانون وفق تعديل عام 1980 بموجب البند 5 من المادة 4 على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على توصية من وزير الداخلية إلى أي شخص مسلم أصلي بالميلاد، أو أن يكون قد اعتنق الديانة الإسلامية ومضى على إسلامه خمس سنوات على الأقل قبل تجنيسه. كما ينص على إسقاط الجنسية في حال ارتداد الشخص، أو سلك مسلكا يقطع بنيته في ذلك. وتسقط كذلك عمن اكتسبها معه بطريق التبعية.

ويشرط القانون أن يكون قد مضى على إقامة المتقدم للجنسية في الكويت مدة لا تقل عن 20 عاماً متتالياً، أو لمدة 15 عاماً متتاليا على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولديه وسائل مشروعة لكسب رزقه، وذو سمعة حسنة ولم تتم إدانته بأن جريمة تخل بالشرف أو جريمة ذات صلة بالأمن، ولديه معرفة باللغة العربية يمتلك المؤهلات أو الخدمات المطلوبة في الكويت.

وعارضت اللجنة التشريعية في البرلمان منذ فترة طويلة تعديل القانون لإسقاط مطلب الدين، لكنها أيدته هذه المرة بعد أن استقال ثلاثة من أعضائها.

ومع ذلك، فإن الاقتراح، الذي يتم الترويج له على أنه تحقيق العدالة والفرص المتساوية للجميع، قد لا يمرره البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، وفق ما ذكرت الصحيفة الإمراتية.

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الجدير بالذكر أن هناك نحو 250 كويتياً من أتباع الديانة المسيحية وهؤلاء تعود أصولهم إلى تركيا وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا، ويعد القس عمانويل غريب ذو الأصول التركية أبرز رجل دين مسيحي خليجي يعرفه العالم، وهو أول قس خليجي يرتدى الزّي الكنسي.