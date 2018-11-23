مذكرات ميشيل أوباما تحصد أكثر 20 مليون دولار منذ الأسبوع الأول من طرحها في الأسواق

أفادت شركة "كراون ببليشينغ " (Crown Publishing) ان مذكرات السيدة الأولى السابقة ميشيل اوباما "بيكمنغ" حققت مبيعات تجاوزت ال 1.4 مليون نسخة ، معلنة أنها رفعت عدد النسخ المقررة طباعتها من 1.8 مليون إلى 2.6 مليون نسخة. وتشير التقارير الى انه من المتوقع ان تكون اوباما قد حصدت أكثر من 20 مليون دولار منذ الأسبوع الأول من طرحه في الأسواق .

وكانت أوباما قد أصدرت مذكراتها إلى الأسواق العالمية بعدما تمت ترجمتها إلى 30 لغة مختلفة، وتشمل المبيعات النسخ الورقية والسمعية والإلكترونية في الولايات المتحدة وكندا ، وأوردت من خلالها الصعوبات التي واجهتها في العمل، وعن عدم اهتمامها بالسياسة، إلى جانب رفضها مسامحة دونالد ترامب على طعنه في وطنية زوجها باراك أوباما.

وحقق الكتاب نجاحا باهرا في الولايات المتحدة ، وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والدنمارك وفنلندا.