مقتل شرطييْن وثلاثة انتحاريين في هجوم على قنصلية الصين بباكستان

قال مدير شرطة كراتشي إن ثلاثة مسلحين انتحاريين قتلوا قبل أن ينجحوا في اقتحام مبنى قنصلية الصين بمدينة كراتشي جنوب باكستان في ساعة مبكرة من الجمعة، وأضاف مدير الشرطة أمير شيخ أن الثاثة حاولوا الوصول إلى قسم التأشيرات داخلها، وأدى الهجوم إلى مقتل شرطييْن على الأقل وإصابة حارس أمني بحسب مصدر طبي في كراتشي.