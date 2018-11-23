قال مدير شرطة كراتشي إن ثلاثة مسلحين انتحاريين قتلوا قبل أن ينجحوا في اقتحام مبنى قنصلية الصين بمدينة كراتشي جنوب باكستان في ساعة مبكرة من الجمعة، وأضاف مدير الشرطة أمير شيخ أن الثاثة حاولوا الوصول إلى قسم التأشيرات داخلها، وأدى الهجوم إلى مقتل شرطييْن على الأقل وإصابة حارس أمني بحسب مصدر طبي في كراتشي.
مقتل شرطييْن وثلاثة انتحاريين في هجوم على قنصلية الصين بباكستان
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مقتل شرطييْن وثلاثة انتحاريين في هجوم على قنصلية الصين بباكستان
وفي أول رد فعل رسمي وصف رئيس الوزراء عمران خان الهجوم بالمؤامرة لتخريب العلاقة الاستراتيجية بين باكستان والصين.
وأكد وزير خارجية باكستان أن طقام القنصلية الصينية المكون من واحد وعشرين موظفا لم يصابوا بأي أذى.
وأكد جياند بالوش المتحدث باسم جماعة "جيش تحرير بلوشستان" لوكالة رويترز تبني الجماعة للهجوم في اتصال هاتفي، وأضاف أن الانتحاريين الثلاثة نفذوا الهجوم بسبب أن الصين تنهب وتستغل ثروات باكستان على حد زعمه.