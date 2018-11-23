الإمارات تدرس "تسوية ودية" لقضية الباحث البريطاني "الجاسوس" هيدجز

لمحت الإمارات الجمعة إلى إمكانية إطلاق سراح أكاديمي بريطاني أصدرت حكما بالسجن المؤبد عليه في اتهامات بالتجسس بعد أن قدمت أسرته التماسا بالرأفة.

وأصدرت محكمة إماراتية يوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية في خطوة وصفتها رئيس الوزراء تيريزا ماي بأنها محبطة بشدة.

وتابع "نظرا لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية".

وأكد المزروعي على أن الحكومة الإماراتية لا تملي على القضاء احكاماً بعينها كما نفى أن يكون الحكم ضد هيدجز قد صدر في جلسة مدتها خمس دقائق كما قالت بعض التقارير الإعلامية.

كما أكد السفير الإماراتي على حق الجميع في الطعن على قرار المحكمة أو طلب عفو رئاسي.

وأعرب المزروعي عن امله في التوصل لتسوية للقضية انطلاقاً من العلاقات المتينة الني تجمع بلادة ببريطانيا.

"حبس انفرادي"

دانييلا تيجادا زوجة الباحث ماثيو هيدجز

وقالت زوجة هيدجز اليوم الجمعة إنها تنتظر معرفة ما سيحدث بعدما تقدمت التماس الرأفة.

وقالت دانييلا تيخادا لرويترز "طلبنا الرأفة وننتظر لنرى ما سيحدث".

وأضافت "ماثيو محبوس انفراديا في مكان غير معلوم منذ أكثر من خمسة شهور دون اتهام أو محام وفي ظل تواصل محدود للغاية مع القنصلية".

وقالت "لا يمكن المقارنة بين النظام القضائي في الإمارات وبريطانيا. كنت في قاعة المحكمة والجلسة استمرت أقل من خمس دقائق".

وكان وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال سابقاً إن بلاده ناقشت قضية هيدجز مع الحكومة البريطانية على مدار 15 شهراً لم تؤد إلى تفهم للوضع من الجانب البريطاني وهو ما لم يترك للقضاء الإماراتي خياراً سوى إصدار حكمها بالسجن المؤبد، على حسب وصفه.

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