العام 536 هو الأسوأ في تاريخ البشرية.. إليكم السبب

عندما سُئل المؤرخ ميشيل ماكورميك: أي عام كان الأسوأ في تاريخ البشرية؟، كان جوابه: إنه العام 536، وليس العام 1349 حينما قضى الطاعون على نصف سكّان قارة أوروبا، كما أنه ليس العام 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى عندما تسبب مرض الإنفلوينزا في وفاة بين 50 إلى 100 مليون شخص، معظمهم من الشباب.

ففي العام 536 شهد العالم "واحدة من أسوأ المدد الزمنية التي يمكن أن للبشرية أن تشهدها، إن لم تكن هي المدّة الأسوأ على الإطلاق"، كما يقول ماكورميك، عالم الآثار في جامعة هارفرد والمؤرخ المتخصص في العصور الوسطى، في حديثه له مع "مجلة ساينس".