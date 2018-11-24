على خطى فتيات شيبوك.. اختطاف 15 فتاة جنوب شرق النيجر على يد مسلحين

قال رئيس بلدية يوم السبت إن مسلحين خطفوا 15 فتاة أثناء الليل في جنوب شرق النيجر.

وأضاف بوكار ماني أورثي رئيس بلدية تومور التي تقع في منطقة ديفا قرب الحدود مع نيجيريا إن حوالي 50 مسلحا مجهولا خطفوا الفتيات في قرية تقع على بعد تسعة كيلومترات من وسط البلدة.

وقتل مهاجمون يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام ثمانية أشخاص يعملون في شركة فوراكو الفرنسية للحفر في هجوم يوم الخميس على موقع حفر بئر مياه تابع للشركة في تومور.

وتشن الجماعة تمردا منذ عام 2009 بهدف إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا ونفذت هجمات متكررة في النيجر وتشاد والكاميرون.

وأودى العنف بحياة آلاف المدنيين وأجبر الملايين على ترك منازلهم في منطقة حوض بحيرة تشاد.