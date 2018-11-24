روحاني: لا تفرشوا السجاد الأحمر للمجرمين ومستعدون للدفاع عن الشعب السعودي دون مقابل

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المسلمين في جميع أنحاء العالم يوم السبت للاتحاد ضد الولايات المتحدة بدلا من "بسط السجاجيد الحمراء للمجرمين".

وفي مايو أيار أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامبفرض عقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية والذي كان من شأنه رفع تلك العقوبات عن إيران.

وقال روحاني في كلمة في مؤتمر دولي للوحدة الإسلامية بطهران بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة "الرضوخ للغرب الذي تتزعمه أمريكا خيانة لديننا... وضد الأجيال القادمة في هذه المنطقة".