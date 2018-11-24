إيطاليا: مصادرة ممتلكات وأصول للمافيا بقيمة 1.5 مليار يورو

وتعد عملية المصادرة هذه واحدة من أهم الإجراءات القضائية التي تقوم بها العدالة الإيطالية تجاه المافيا في هذا البلد وفق ما ورد في بيان لمديرية مكافحة المافيا. ومن بين الأصول التي تمت مصادرتها، العديد من الشركات الصناعية وشركات العقارات وفنادق وقرى سياحية واقعة في العديد من المناطق الإيطالية.

وأضاف البيان أن التحقيق الذي استمر لعدة سنوات سلط الضوء على اختلال كبير بين الدخل والاستثمارات المعلن عنها من قبل كارميلو باتي وساعدت هذه التحقيقات كذلك على التوصل وجود علاقة مع العديد من أقارب عائلة المافيا بمدينة كاستيلفيترانو في صقلية التي كان يزعمها رجل المافيا الشهير ماتيو ميسينا دينارو الذي يعتبر الزعيم الأعلى للكوزا نوسترا.

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ماتيو ميسينا دينارو البالغ من العمر 56 عاما، مطلوب منذ العام 1993. وهو يعتبر خليفة للزعماء التاريخيين الكبار للمافيا الإيطالية أمثال توتو رينا وبيرناردو بروفينزانو اللذين توفيا في السجن في 2016 و2017.

وسبق وأن حكم غيابيا على اتيو ميسينا دينارو بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل. لكن الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل التسعينيات.